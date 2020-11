Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux-Chiffre d'affaires en baisse organique de 38% Reuters • 05/11/2020 à 17:50









5 novembre (Reuters) - JCDecaux JCDX.PA a publié jeudi les résultats suivants pour le troisième trimestre: * CHIFFRE D'AFFAIRES AJUSTÉ EN BAISSE DE 41,5% À 541,2 MILLIONS D'EUROS * CHIFFRE D'AFFAIRES ORGANIQUE AJUSTÉ EN BAISSE DE 37,9% * PAS D'INDICATION TRIMESTRIELLE SUR LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ORGANIQUE AJUSTÉ ATTENDUE EN RAISON DE LA COVID-19 Pour plus de détails, cliquez sur JCDX.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -0.14%