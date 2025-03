JCDecaux bondit : comptes annuels rassurants et retour au dividende

(AOF) - JCDecaux (+14,35 % à 16,35 euros) s'adjuge la troisième plus forte hausse de l'indice SBF 120 dans le sillage de solides résultats annuels et de la reprise du versement de dividendes. Le spécialiste de l'affichage extérieur a déclaré un résultat net part du groupe de 258,9 millions d'euros en hausse de 23,8%. Le résultat d'exploitation, en croissance de 44,8%, atteint 408,7 millions d'euros. La marge opérationnelle s'établit à 764,5 millions d'euros, en hausse de 15,4% sur un an, et dépasse de 2% le consensus de 753 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires ajusté du groupe a progressé de 10,2% en données publiées et de 9,7% en données comparables pour s'établir à 3,94 milliards d'euros.

Le flux de trésorerie libre ajusté est quant à lui positif à hauteur de 231,9 millions d'euros en 2024, ce qui marque un spectaculaire redressement par rapport à 2023, année pendant laquelle le groupe avait décaissé un million d'euros.

"Cette croissance provient de l'amélioration de la performance opérationnelle et surtout de la normalisation du besoin en fonds de roulement et des investissements nets après des paiements d'arriérés de loyers liés à certaines renégociations de contrats et les derniers paiements pour les droits publicitaires du métro de Shanghai pour 27 millions d'euros en 2023", a détaillé JCDecaux.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 14 mai 2025, le conseil de surveillance proposera le versement d'un dividende de 0,55 euro par action au titre de l'exercice 2024.

Quant à ses perspectives pour 2025, le groupe anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5% au premier trimestre, compte tenu d'une dynamique commerciale solide en ce début d'année 2025.

Il vise pour 2026 un taux de marge opérationnelle supérieur à 20% et un cash-flow disponible supérieur à 300 millions d'euros.

Points clés

- Numéro un mondial de la communication extérieure créé en 1964 ;

- Groupe inventeur du concept du mobilier urbain (51,5 % des ventes), présent dans la publicité dans les transports terrestre et aéroportuaire (34,5 %) et dans l’affichage grand format ;

- Implantation mondiale, avec des revenus de 3,32 Mds€, répartis entre l’Europe continentale pour 47,4 %, l’Asie-Pacifique pour 21,5 % (dont la Chine, 1 er marché du groupe), le Royaume-Uni pour 10 % et l’Amérique du nord pour 8 % ;

- Ambition : accroître la part de la publicité sur les écrans hors de la maison (OOH), via l’optimisation du portefeuille de contrat, l’accélération du digital et la croissance externe ;

- Capital détenu à 64,67 % par le holding de la famille fondatrice, avec un conseil de surveillance de 11 membres présidé par Jean-Charles Decaux, le directoire étant présidé successivement par Jean-Charles Decaux avec Jean-François Decaux.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- diversification du portefeuille (14 % des revenus tirés des dix 1ers clients), ,

- focus sur le digital (solution unique et propriétaire pour la gestion et diffusion des campagnes digitales couvrant toute la chaîne de valeur), sur la sécurité des infrastructures reposant sur le cloud, sur la data et la programmatique (plateformes Data Solutions, OOH Planner, OOH Measurement, VIOOH),

- innovation intégrée au modèle d’affaires (portefeuille de 141O brevets) et création d’un laboratoire d’intelligence artificielle travaillant sur 50 projets ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2050 :

- 2030 : réduction de 60 % des émissions de scopes 1 et 2 et de 46 % pour les fournisseurs,

- consommation d'électricité provenant à 100 % d'énergies renouvelables,

- neutralité des activités françaises depuis 2021, 50 %. des revenus éligibles à la taxonomie,

- écoconception et économie circulaire ;

- Alliance stratégique et capitalistique, avec Displayce (Demand Side Platform) leader dans les solutions programmatiques complètes et combinables avec les inventaires DOOH (digital hors de la maison);

- Contrats de long terme (15 ans en moyenne) assurant des revenus récurrents ;

- Accélération de la croissance du digital (35,3 % des revenus) générée à 50 % par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Espagne et la Chine ;

- Situation financière solide avec une dette nette ramenée à 957 M€ face à 2,5 Mds€ de liquidités.

Défis

- Encore du retard en Chine, en raison de la lenteur de la reprise du trafic international et de non-renouvellement des contrats à Canton ;

- Poursuite des gains et renouvellement de contrats -abribus à Londres, aéroport de Macao, transports urbains de Rome, aéroport et bus de Sydney… ;

- Après une hausse de 14 % des revenus et de 150 % du bénéfice net au 1 er semestre, objectif d’une croissance de 10 % environ du chiffre d’affaires au 3 ème trimestre ;

- Absence de dividende depuis 3 ans .

