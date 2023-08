Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JC Decaux : renoue avec les 17E, nombreux obstacles en vue information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 11:14









(CercleFinance.com) - Après un log suspens de 6 séances à flirter dangereusement avec le plancher crucial des 16,30E (cassera, cassera pas ?), JC Decaux s'éloigne résolument de la zone rouge et renoue avec les 17E.

Mais le titre n'en est pas quitte avec une tendance qui demeure bien baissière à moyen terme avec des résistances rapprochées qui se succèdent à 17,30 puis 17,60E puis 18,07E ('gap' du 4 juillet et ex-support majeur du 13 mars au 22 juin).





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris +4.05%