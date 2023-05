Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JC Decaux : rechute de plus de 5%, vers 17,8E information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 15:29









(CercleFinance.com) - JC Decaux ouvre un 'gap de rupture' sous 18,83E et rechute de plus de 5%, vers 17,8E, enfonçant au passage le plancher du 10 mars: les conséquences négatives pourraient être atténuées par la présence de bons paliers de soutien situés à proximité des niveaux actuels, soit 17,5E (ex-zénith du 22/07/2022 et ex-plancher du 105/12/2022).





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris -4.21%