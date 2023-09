Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JC Decaux : rebondit de +8%, vers 17,8E information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 14:50









(CercleFinance.com) - Alors que la situation semblait critique vendredi avec l'enfoncement du précédent plancher des 16,295E du 14 août, JC Decaux s'envole de +8%, vers 17,8E, saluant une note d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 21 à 22 euros.

Le titre efface d'un coup toutes ses pertes depuis le 16 juillet (dernier test de 17,7E) et le prochain objectif pourrait être le comblement du 'gap' des 18,07E du 4 juillet.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris +6.43%