JBS ferme une usine de viande bovine en Californie

(Ajoute le commentaire de JBS au paragraphe 6) par Tom Polansek

JBS va fermer définitivement une usine près de Los Angeles qui prépare le bœuf pour la vente dans les épiceries américaines, a déclaré vendredi le plus grand producteur de viande au monde, alors que la pénurie de bétail a augmenté les coûts pour les conditionneurs de viande.

JBS fermera son usine Swift Beef Company à Riverside, en Californie, le 2 février, ce qui entraînera la suppression de 374 emplois, selon un avis du département du développement de l'emploi de l'État.

Les prix de la viande bovine ont atteint des sommets cette année, après que les éleveurs ont réduit le cheptel bovin américain à son niveau le plus bas depuis des décennies, en raison d'une sécheresse persistante qui a asséché les pâturages. L'arrêt des importations américaines de bétail mexicain a encore resserré l'offre, Washington cherchant à empêcher l'apparition d'un parasite mangeur de chair.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il s'efforçait de faire baisser les prix du bœuf pour les consommateurs et a accusé les entreprises de conditionnement de la viande de faire monter les prix par la manipulation.

La faiblesse de l'offre a contraint les entreprises de conditionnement de la viande à payer plus cher pour les bovins à abattre pour en faire des hamburgers et des steaks.

Les travailleurs de l'usine de JBS transforment la viande de bœuf destinée à être vendue dans les étals des épiciers, mais n'abattent pas le bétail. L'usine n'est pas fermée en raison de la faiblesse de l'offre de bétail, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Le conditionneur de viande a planifié la fermeture dans le cadre d'une initiative stratégique visant à optimiser ses activités à valeur ajoutée et de préparation de caisses et à simplifier les opérations dans l'ensemble de son réseau, selon un communiqué.

"L'entreprise reste concentrée sur la fourniture de produits de haute qualité et d'un service fiable, tout en renforçant son empreinte opérationnelle pour répondre à l'évolution des demandes du marché", précise le communiqué.

JBS transférera la production destinée à ses clients vers d'autres installations, et les travailleurs pourront prétendre à des emplois dans d'autres usines, selon le communiqué.

Le mois dernier, les dirigeants de JBS ont prévu que ses marges sur le bœuf américain se resserreraient probablement au quatrième trimestre par rapport à la période précédente en raison de la pénurie de bétail aux États-Unis.

L'entreprise rivale Tyson Foods TSN.N fermera en janvier une importante usine d'abattage de bovins dans le Nebraska, qui emploie environ 3 200 personnes.