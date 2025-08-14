JBS dégage un bénéfice au deuxième trimestre malgré un environnement opérationnel difficile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JBS Z98.F , la plus grande entreprise de viande au monde, a enregistré mercredi des recettes nettes trimestrielles record de près de 21 milliards de dollars, alors même qu'elle navigue dans un cycle difficile pour le bétail américain et qu'elle fait face à des tensions géopolitiques mondiales, selon un communiqué de presse sur les résultats. La société, qui a publié ses résultats pour la première fois après avoir été introduite à la Bourse de New York en juin, a enregistré un bénéfice net de 528,1 millions de dollars au deuxième trimestre, ce qui représente une hausse annuelle de 60,6 %.