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Jazwares, filiale de Berkshire, doit faire face à un procès en contrefaçon de marque concernant les « Hug Mees » de Squishmallows
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 19:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Jazwares, le fabricant de Squishmallows, propriété de Berkshire Hathaway BRKa.N , doit faire face à un procès alléguant que ses « HugMees » ont enfreint les droits de marque du fabricant concurrent des peluches « HUGME », a statué mercredi une juge fédérale.

La juge fédérale Susan Wigenton a déclaré que Kidrobot, dont les jouets HUGME s’inspirent de personnages sous licence tels que Bob l’éponge et de Lilo et Stitch de Walt Disney DIS.N , pouvait tenter de prouver que les HugMees étaient susceptibles de semer la confusion chez les consommateurs, qualifiant l’affaire de « truffée de faits contestés ».

La juge, basée à Newark, dans le New Jersey, a également déclaré que Jazwares n'avait pas démontré que « HUGME » était un terme générique, affirmant qu'« il existe d'autres façons de décrire les peluches et leur capacité à être câlinées, à savoir: « en peluche », « doux », « câlin », « moelleux » ou « souple ».

* Les avocats de Jazwares n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les avocats de Kidrobot et de sa société mère NECA LLC n’ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires.

* Selon les documents judiciaires, Kidrobot a commencé à utiliser HUGME en 2017, deux ans avant que Kelly Toys, filiale de Jazwares, ne commence à commercialiser les HugMees, et cinq ans avant que Kelly Toys n'enregistre la marque « Squishmallows Hug Mees ».

* Kidrobot a déclaré ne pas avoir su que Jazwares vendait des HugMees avant février 2023. Elle a intenté une action en justice en juillet 2023.

* En mars 2024, l'Office américain des brevets et des marques a refusé d'enregistrer la marque « HUGME » pour Kidrobot, estimant que sa similitude avec « Squishmallows Hug Mees » et la marque « Hug Me Now » d'une autre société risquait de prêter à confusion.

* Les Squishmallows ont été lancés en 2017 et sont devenus viraux sur TikTok pendant la pandémie. En 2022, Berkshire, alors dirigée par Warren Buffett, a racheté Alleghany, la société mère de Jazwares.

* En août dernier, Jazwares a mis fin à une action en justice accusant Build-A-Bear Workshop BBW.N d'avoir copié l'aspect et le toucher des Squishmallows pour créer une gamme concurrente de peluches, Skoosherz.

* Kidrobot est basée à Hillside, dans le New Jersey, et Jazwares à Plantation, en Floride.

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