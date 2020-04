Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Les industriels pessimistes pour la première fois en 7 ans-Tankan Reuters • 01/04/2020 à 02:57









TOKYO, 1er avril (Reuters) - Les dirigeants des grandes entreprises industrielles japonaises ont basculé dans le pessimisme pour la première fois en sept ans lors de la période janvier-mars, montre l'enquête "tankan" de la Banque du Japon (BoJ) publiée mercredi, alors que la pandémie de coronavirus a rapproché l'économie nippone de la récession. Le sentiment des grandes entreprises du secteur non-manufacturier s'est aussi dégradé à un plus bas en sept ans, sur fond d'interdictions de voyages, d'annulations d'événements et de mesures de distanciation sociale qui ont nui à la consommation. Ces résultats mettent en exergue le défi auquel fait face le Premier ministre Shinzo Abe pour empêcher la pandémie d'effacer les bénéfices économiques des mesures d'assouplissement qu'il a engagées. D'après l'enquête de la BoJ, l'indice du sentiment des grandes entreprises du secteur manufacturier a chuté à -8 en mars, contre 0 en décembre, mais a cependant battu le consensus qui ressortait à -10. Jamais, en sept ans, cet indice n'avait été négatif. L'indice mesurant la confiance des grandes entreprises non-manufacturières a reculé à +8, contre +20 lors de la précédente enquête. Grandes entreprises des deux secteurs s'attendent à ce que la confiance se dégrade davantage au deuxième trimestre, montre l'enquête. La pandémie de coronavirus pèse lourdement sur l'économie japonaise qui a déjà connu au quatrième trimestre 2019 sa plus forte contraction en plus de cinq ans, du fait de la hausse de la TVA instaurée en octobre dernier et des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. De nombreux analystes s'attendent à ce que la troisième économie mondiale se contracte sur la période janvier-mars puis avril-juin, maintenant la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils déploient d'importantes mesures supplémentaires de soutien. (Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)

