Japon: le gouvernement réduit sa prévision de croissance pour 2024

(AOF) - La croissance économique du Japon pour l'exercice en cours sera probablement de 0,9% au lieu des 1,3% initialement prévus. C’est ce qu’a annoncé le gouvernement japonais dans son rapport semestriel, invoquant l'inflation qui nuit à la consommation privée et une industrie automobile frappée par des scandales liés aux tests de sécurité. L'exécutif nippon a réduit de plus de moitié ses prévisions sur la consommation privée, qui représente plus de la moitié de la croissance, à + 0,5% au lieu des 1,2% prévus en janvier.