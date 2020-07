Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Le bilan des inondations pourrait être porté à 40 morts Reuters • 06/07/2020 à 05:48









TOKYO, 6 juillet (Reuters) - Près de 40 personnes sont présumées décédées alors que des pluies torrentielles continuent de s'abattre sur l'île de Kyushu dans le sud du Japon. Les inondations et les glissements de terrain ont déjà fait 21 morts, 18 personnes sont présumées mortes et 13 sont portées disparues, a annoncé le secrétaire en chef du Cabinet, Yoshihide Suga, lors d'une conférence de presse. Il a précisé que les centres d'évacuations mis en place respectaient aussi les mesures sanitaires nécessaires à la prévention de l'épidémie de coronavirus. Samedi, 200.000 personnes avaient été priées de quitter leurs logements, selon l'agence de presse Kyodo. En octobre dernier, des inondations suite au passage du typhon Hagibis avaient fait 90 morts. (Sakura Murakami; version française Camille Raynaud)

