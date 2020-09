Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-La BoJ prête à prolonger des soutiens aux entreprises Reuters • 23/09/2020 à 11:24









TOKYO, 23 septembre (Reuters) - Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a déclaré mercredi que la banque centrale était prête à prolonger les dispositifs visant à favoriser le financement des entreprises au-delà de mars prochain face à des incertitudes économiques élevées liées à la pandémie de coronavirus. "Il est bien possible que nous prolongions l'échéance des programmes si nécessaire en fonction de l'impact du COVID-19", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion en ligne avec des dirigeants d'entreprise. "Nous prendrons une décision au moment approprié et nous n'attendrons pas la dernière minute", a-t-il ajouté. La BoJ a augmenté ses achats d'obligations d'entreprises et créé une nouvelle facilité de crédit afin d'aider les entreprises touchées par l'épidémie, dans le but d'amortir l'impact économique de celle-ci, mais ces deux programmes doivent arriver à échéance en mars prochain. "Il est exact que le financement des entreprises reste tendu. Nous allons bien sûr surveiller attentivement l'évolution de la situation et nous prendrons des mesures d'assouplissement supplémentaires sans hésitation si cela est nécessaire", a assuré Haruhiko Kuroda. Il a expliqué que l'économie et les prix évoluaient conformément aux prévisions présentées par la banque centrale en juillet mais qu'une reprise serait au mieux modérée et que les risques étaient orientés à la baisse. "Le choc provoqué par la pandémie pourrait peser sur les anticipations des entreprises et des ménages, et les rendre prudents en matière de dépenses. C'est un facteur que nous devons surveiller", a-t-il dit. (Leika Kihara, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

