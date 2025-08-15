Japon-L'économie a progressé de 1,0% au deuxième trimestre

L'économie du Japon a progressé de 1,0% sur un an au deuxième trimestre, montrent des données officielles publiées vendredi, battant le consensus qui ressortait à +0,4%.

En rythme trimestriel, le produit intérieur brut (PIB) japonais a augmenté de 0,3% sur la période avril-juin, alors que les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 0,1%.

(Makiko Yamazaki et Kantaro Komiya; version française Jean Terzian)