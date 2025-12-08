Japon-Des tsunamis observés après un important séisme au large des côtes

(Actualisé avec tsunamis observés dans des ports)

Des vagues pouvant atteindre trois mètres de hauteur risquent de frapper le nord-est du Japon après qu'un séisme d'une magnitude estimée à 7,6 a été enregistré lundi au large des côtes du pays, a déclaré l'agence météorologique japonaise (JMA).

Des alertes au tsunami ont été émises pour les préfectures de Hokkaido, d'Aomori et d'Iwate, situées au nord et sur la côte est de l'archipel nippon. Selon la JMA, des tsunamis d'une hauteur de 20 à 70 cm ont ensuite été observés dans plusieurs ports.

L'épicentre du tremblement de terre, survenu à 23h15 (14h15 GMT), se situe à 80 km de la côte de la préfecture d'Aomori et à une profondeur de 50 km, a indiqué la JMA.

Sur l'échelle japonaise d'intensité sismique de 1 à 7, le tremblement de terre a été enregistré comme "supérieur à 6" dans la préfecture d'Aomori, ce qui représente une secousse suffisamment forte pour qu'il soit impossible de rester debout ou de se déplacer sans ramper. Lors de tels séismes, la plupart des meubles lourds peuvent chuter, tandis que les carreaux muraux et les vitres de nombreux bâtiments sont endommagés.

La compagnie ferroviaire East Japan Railway 9020.T a suspendu certains services dans la région, qui avait été frappée par un séisme de magnitude 9,0 en mars 2011. A 16h00 GMT, la chaîne publique NHK ne donnait que peu d'informations sur d'éventuels dégâts importants.

"Il est possible que d'autres tremblements de terre puissants et plus forts se produisent au cours des prochains jours", a déclaré un responsable de la JMA lors d'un point presse.

Aucune anomalie n'a été signalée dans les centrales nucléaires de la région gérées par Tohoku Electric Power

9506.T et Hokkaido Electric Power 9509.T , ont indiqué les compagnies d'électricité. Tohoku Electric a d'abord fait état de milliers de foyers privés d'électricité, n'évoquant par la suite que quelques centaines de logements touchés.

Le yen JPY= s'est affaibli par rapport aux principales devises après l'annonce du séisme, avant de regagner du terrain. Le dollar et l'euro ont atteint leur plus haut niveau en séance et le dollar s'échangeait à 155,81 yens vers 15h33 GMT.

Le Japon est l'un des pays les plus exposés aux tremblements de terre, une secousse s'y produisant au moins toutes les cinq minutes.

Le nord-est avait subi l'un des tremblements de terre les plus meurtriers du pays le 11 mars 2011, d'une magnitude de 9,0, à l'origine d'un tsunami massif qui avait dévasté une grande partie du littoral et tué près de 20.000 personnes.

Le tsunami de 2011 avait également endommagé la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, entraînant la pire catastrophe nucléaire que le monde ait connue depuis un quart de siècle.

