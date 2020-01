Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Déclin plus important qu'attendu des exportations Reuters • 23/01/2020 à 03:19









TOKYO, 23 janvier (Reuters) - Les exportations japonaises ont connu en décembre un déclin pour un treizième mois consécutif, sous l'effet notamment du ralentissement des livraisons d'automobiles vers les Etats-Unis, soulignant que la faiblesse de la demande extérieure continue de peser sur l'économie nippone, dépendante des exportations. D'après les données officielles publiées jeudi, les exportations ont chuté en décembre de 6,3% en rythme annuel, contre une prévision médiane de -4,2% après un recul de 7,9% en rythme annuel le mois précédent. Les analystes et les décideurs politiques estiment que l'accord commercial de "phase 1" signé entre les Etats-Unis et la Chine la semaine dernière, ainsi que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, vont contribuer à apaiser les inquiétudes sur le commerce mondial, un moteur clé de l'économie japonaise. Toutefois les statistiques communiquées par le ministère des Finances montrent un ralentissement modeste de la contraction de l'économie et laisse suggérer que le rétablissement de la troisième puissance économique mondiale pourrait prendre plusieurs mois. La Banque du Japon (BoJ), qui a laissé inchangée sa politique monétaire, estime que la solidité de la demande intérieure devrait aider à compenser la faiblesse des livraisons à l'étranger et de l'activité manufacturière. Les livraisons à destination de la Chine, principal partenaire commercial du Japon, ont progressé de 0,8% le mois dernier en rythme annuel, montrent les données gouvernementales, soit leur première hausse en dix mois. Les exportations vers les Etats-Unis ont reculé pour un cinquième mois consécutif en décembre, de 14,9% en rythme annuel, sous l'effet d'une chute des livraisons d'automobiles et de pièces détachées. (Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.