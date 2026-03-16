Janus Living, société de placement immobilier pour personnes âgées, souhaite lever 740 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Janus Living vise à lever jusqu'à 740 millions de dollars lors de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis, a déclaré lundi la société d'investissement immobilier spécialisée dans les logements pour personnes âgées.

La société basée à Denver, dans le Colorado, qui est séparée de Healthpeak Properties DOC.N , une société de placement immobilier spécialisée dans les soins de santé, propose 37 millions d'actions dont le prix est compris entre 18 et 20 dollars chacune.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis s'est ralentie au cours des dernières semaines, les turbulences du marché liées au conflit actuel au Moyen-Orient continuant d'ébranler les investisseurs et de maintenir les sociétés émettrices sur la touche.

BofA Securities et J.P.Morgan sont les chefs de file de l'opération. Janus Living sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "JAN".