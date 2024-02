Janus Henderson: Victoria Mio (ex-Robeco) nommée responsable des actions chinoises

(AOF) - Janus Henderson a annoncé la nomination de Victoria Mio, en tant que gérante de portefeuille et responsable des actions chinoises. Titulaire d'un MBA en finance de la Wharton School (Université de Pennsylvanie) et d'une licence en comptabilité et finance de l'Université de Macao, Victoria Mio sera basée à Singapour et est rattachée à Lucas Klein, head of emea & apac equities.

Victoria Mio a travaillé pendant 14 ans chez Robeco, où elle a occupé en dernier lieu le poste de chief investment officer China et de co-head of asia pacific equities. Elle a géré plusieurs fonds communs de placement et mandats institutionnels sur les actions chinoises offshore et obtenu les meilleures performances dans la catégorie des fonds d'actions chinoises.