Janus Henderson s’offre Richard Bernstein Advisors

(AOF) - Janus Henderson Group annonce avoir signé un accord définitif pour acquérir 100% de Richard Bernstein Advisors (RBA), un gérant macro-multi-actifs axé sur la recherche. L’opération doit renforcer le positionnement du groupe sur les modèles de portefeuilles et les comptes gérés séparément (SMA). Fondée en 2009 par Richard Bernstein et basée à New York, RBA est spécialisée dans des stratégies d'investissement de long terme combinant analyse macroéconomique top-down et construction quantitative de portefeuilles.

La société gère près de 20 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients. Figure reconnue de l'allocation d'actifs, Richard Bernstein revendique plus de 40 ans d'expérience à Wall Street, notamment comme stratégiste en chef chez Merrill Lynch & Co.

RBA propose des solutions d'allocation d'actifs différenciées s'appuyant sur son capital intellectuel. A l'issue de la transaction, Richard Bernstein rejoindra Janus Henderson comme responsable mondial de l'investissement macroéconomique et personnalisé, dans le cadre d'un accord pluriannuel, afin de piloter la prochaine phase de développement de RBA.

Janus Henderson indique que cette acquisition renforcera sensiblement ses activités de modèles de portefeuilles et de SMA. Une fois l'opération finalisée, le groupe prévoit de figurer parmi les 10 premiers fournisseurs de modèles de portefeuilles en Amérique du Nord.

L'expertise de RBA en matière de distribution de modèles et de SMA doit aussi soutenir les capacités commerciales de Janus Henderson, notamment auprès des sociétés de courtage et des conseillers en investissement agréés.