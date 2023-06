- La distribution de fonds de non-coté auprès des particuliers est clairement tendance. Janus Henderson a annoncé ce 1er juin la création d’une joint-venture avec Privacore Capital, une société de conseil et de distributions de fonds alternatifs récemment lancée aux Etats-Unis. A lire aussi: Le non coté mise son avenir sur la clientèle privée La nouvelle entité, qui doit être lancée au milieu de cette année, est une plateforme de distribution de fonds de non-côté qui visera le segment des clients fortunés. Elle proposera des fonds de Janus Henderson et d’autres gérants externes sur le private equity, la dette privée, l’immobilier, les infrastructures, et d’autres classes d’actifs alternatives.Janus Henderson ne détiendra initialement qu’une part minoritaire du capital, mais doit à terme en détenir le contrôle. La joint-venture sera dirigée par Bill Cashel et Brendan Boyle, cofondateurs de Privacore Capital.

Jean-Loup Thiébaut