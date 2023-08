Janus Henderson : le responsable des actions européennes prendra sa retraite en août 2024

(AOF) - Janus Henderson Investors annonce que John Bennett, Responsable des actions européennes et gérant des stratégies Janus Henderson Continental European et Pan-European long-only et long/short, a décidé de prendre sa retraite après une carrière de plus de quarante ans. Il quittera l'industrie de la gestion d'actifs et la société au troisième trimestre 2024. John Bennett, continuera à occuper ses fonctions actuelles et travaillera en étroite collaboration avec l'équipe pour assurer la transition jusqu'à son départ en août 2024.

Robert Schramm-Fuchs restera le principal gérant de portefeuille pour les stratégies Large Cap Long/Short de l'équipe paneuropéenne. Il travaille actuellement en partenariat avec John Bennett sur ces stratégies. En outre, Robert Schramm-Fuchs sera responsable du fonds European Focus aux côtés de Marc Schartz.

Tom O'Hara et Tom Lemaigre, qui collaborent étroitement avec John Bennett, depuis cinq ans, assumeront les principales responsabilités de gestion de portefeuille sur les stratégies Long Only de l'équipe paneuropéenne qu'ils cogèrent actuellement avec lui.