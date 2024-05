Janus Henderson Investors : nouveau record pour les dividendes au premier trimestre

Le premier trimestre a été largement conforme aux attentes de Janus Henderson et le reste de l'année promet des progrès constants. Janus Henderson n'a pas modifié ses prévisions pour 2024, qui tablent sur un total de 1 720 milliards de dollars de dividendes. La baisse des dividendes spéciaux implique que l'augmentation globale devrait être de 3,9 en glissement annuel, ce qui équivaut à une hausse de 5% sur une base sous-jacente.

En France, peu d'entreprises versent des dividendes au premier trimestre. Seul TotalEnergies parmi les quatre sociétés de notre indice qui payent un dividende au premier trimestre a augmenté son dividende par action, bien que la valeur totale versée ait été plus faible d'une année sur l'autre en raison d'importants rachats d'actions qui réduisent le nombre d'actions en circulation. La valeur totale des dividendes français versés a donc été inférieure de 0,9% sur une base sous-jacente.

L'Europe hors Royaume-Uni a été pénalisée par la faible croissance suisse et les réductions au Danemark. Les dividendes ont reculé de 20,3% à 49,4 milliards d'euros.

La croissance des dividendes américains s'est accélérée au premier trimestre, atteignant un record trimestriel historique de 164,3 milliards de dollars, en hausse de 7% sur une base sous-jacente. Le rétablissement de la distribution de Walt Disney après la pandémie et les premiers dividendes trimestriels de Meta et T-Mobile ont été les principaux facteurs de l'accélération des distributions aux États-Unis.

"Le premier trimestre est une période habituellement calme dans de nombreuses régions du monde, mais des records ont été battus en Suède et au Canada, tandis que les versements aux États-Unis ont atteint un niveau record", analyse le gestionnaire d'actifs.

Meta et Alibaba ont versé leurs premiers dividendes, augmentant le montant total du premier trimestre de 1,2 point de pourcentage.

(AOF) - Les dividendes mondiaux ont atteint le montant record de 339,2 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 2,4%, selon le dernier Global Dividend Index de Janus Henderson. La croissance sous-jacente a été nettement plus forte (6,8%), le montant global ayant été freiné par la baisse des dividendes spéciaux non récurrents.

