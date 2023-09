Janus Henderson Investors lance un fonds obligataire à échéance 2027

James Briggs, Gérant de portefeuille Crédit corporate chez Janus Henderson Investors a déclaré : " Les rendements des obligations d'entreprises " investment grade " ont augmenté sensiblement pour atteindre des niveaux inédits depuis la crise financière de 2008-2009. Les taux d'intérêt et les rendements sont susceptibles de baisser à mesure que l'inflation baisse ; le moment est donc particulièrement propice pour bloquer ces rendements ".

(AOF) - Janus Henderson Investors a annoncé le lancement d’un fonds obligataire à échéance libellé en euros : Janus Henderson Fixed Maturity Bond (EUR) 2027. Il investira dans un portefeuille diversifié, composé principalement d’obligations investment grade au sein des marchés développés du monde entier. Le fonds arrivera à échéance en octobre 2027 et versera des coupons réguliers tous les six mois.

