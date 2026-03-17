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Janus Henderson grimpe après une nouvelle offre de Victory Capital de 8,6 milliards de dollars en numéraire et en actions
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions du gestionnaire de fonds Janus Henderson JHG.N en hausse de 3,2 % à 52,05 $ avant le marché ** Victory Capital VCTR.O a soumis une offre révisée de 8,6 milliards de dollars pour la société, intensifiant ses efforts pour bloquer l'accord de rachat avec Trian et General Catalyst

** Cette décision intervient quelques jours après que Janus a rejeté l'offre précédente de Victory de 8,6 milliards de dollars en numéraire et en actions, avec une composante en numéraire moins importante, en déclarant que la proposition n'était pas supérieure à l'accord existant dirigé par Trian

** Selon la proposition révisée, Victory offre désormais 40 dollars en numéraire et 0,25 de ses actions pour chaque action Janus, contre 30 dollars en numéraire et 0,35 de ses actions dans son offre précédente

** A la dernière clôture, l'action JHG a progressé de 6% depuis le début de l'année, après une hausse de 11,8% en 2025

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JANUS HEND GRP
50,480 USD NYSE 0,00%
VICTORY CP HLG-A
67,3600 USD NASDAQ 0,00%
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