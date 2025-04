Janus Henderson dévoile un partenariat stratégique avec l'assureur-vie américain, Guardian

(AOF) - The Guardian Life Insurance Company of America, l’un des principaux assureurs-vie aux États-Unis, a annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique avec Janus Henderson Group. Plus précisément, le gestionnaire d’actifs prendra en charge la gestion du portefeuille de titres à revenu fixe investment grade de Guardian, d’un montant de 45 milliards de dollars. Ce portefeuille comprend à la fois des obligations d’entreprises investment grade " classiques " et des crédits titrisés.

À l'issue de cette opération, Janus Henderson gérera plus de 147 milliards de dollars d'actifs fixed income dans le monde, dont plus de 109 milliards de dollars pour le compte de compagnies d'assurance à l'échelle mondiale. Ce partenariat propulse Janus Henderson parmi les 15 premiers gestionnaires d'actifs non affiliés aux compagnies d'assurance.

Par ailleurs, Guardian s'engage à investir jusqu'à 400 millions de dollars de capital pour soutenir Janus Henderson dans le développement de solutions innovantes en matière de crédits titrisés et d'obligations investment grade. " Cet investissement s'inscrit dans la continuité du succès rencontré par la gamme de fonds indiciels cotés (ETF) à revenu fixe actifs lancée par Janus Henderson ", précisent les deux partenaires.

Guardian et Janus Henderson collaboreront également au développement de portefeuilles modèles exclusifs de solutions multi-actifs à destination de Park Avenue Securities (PAS), le courtier en valeurs mobilières et conseiller en investissements agréé de Guardian. PAS regroupe plus de 2 400 conseillers, qui supervisent environ 58,5 milliards de dollars d'actifs clients.

Cette collaboration vise à élargir les opportunités d'investissement proposées aux clients de PAS et à renforcer l'accompagnement et le soutien opérationnel dédié aux représentants financiers de Guardian ainsi qu'à leur clientèle.

Afin d'assurer une transition fluide et la continuité de la gestion, les équipes d'investissement de Guardian actuellement en charge de ces classes d'actifs auront l'opportunité de rejoindre Janus Henderson.

La clôture de la transaction est prévue d'ici la fin du deuxième trimestre 2025.