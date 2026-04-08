Janus Henderson dévoile un fonds hybride actif axé sur les matières premières

(AOF) - Janus Henderson Investors annonce le lancement de JREAL, un fonds actif dédié aux matières premières qui combine des dérivés sur matières premières et des actions du secteur dans un même portefeuille. Le fonds vise à générer des rendements attractifs sur le long terme tout en offrant une diversification et une protection contre l'inflation. Il est conçu pour compléter les allocations traditionnelles en actions et en obligations.

Le fonds investit environ 60 % dans des dérivés sur matières premières, via un programme propriétaire de suivi de tendance à long et court terme, et 40% dans des actions indexées sur les matières premières, offrant ainsi un accès à la fois au secteur des matières premières et à la chaîne d'approvisionnement mondiale.

JREAL offre une exposition à quatre grands secteurs de matières premières : l'énergie, les métaux industriels, les métaux précieux et l'agriculture, ainsi qu'à des actions connexes telles que celles des producteurs, des transformateurs, des raffineurs et des fournisseurs d'infrastructures.

L'approche de gestion active des dérivés "long/short" offre une exposition à 30 contrats à terme sur matières premières liquides et cotés en bourse ; elle est conçue pour réduire les baisses et améliorer les rendements ajustés au risque tout au long des cycles du marché des matières premières, en conservant les avantages de la diversification.