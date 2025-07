Janus Henderson boucle son accord avec Guardian

Janus Henderson a annoncé le 3 juillet 2025 avoir finalisé son accord avec The Guardian Life Insurance Company of America, l’un des plus grands assureurs vie américains et l’un des principaux fournisseurs de prestations salariales.

Avec cette opération, annoncée en avril 2025 , Janus Henderson gérera le portefeuille obligataire de 45 milliards de dollars de Guardian. Parallèlement, ce dernier engagera jusqu’à 400 millions de dollars de capital d’amorçage pour l’innovation de produits obligataires de la société de gestion américaine. Les deux partenaires co-développeront également des portefeuilles modèles exclusifs de solutions multi-actifs pour Park Avenue Securities (PAS), le courtier et conseiller en investissement agréé de Guardian.

L'Agefi