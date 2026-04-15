Jane Street signe un accord de 6 milliards de dollars pour le cloud IA avec CoreWeave et augmente sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions)

La société de trading Jane Street s'est engagée à verser environ 6 milliards de dollars pour les services de cloud de CoreWeave CRWV.O . Il s'agit de la troisième transaction importante en une semaine pour la société de cloud soutenue par Nvidia, ce qui souligne l'augmentation de la demande de capacité de calcul.

Jane Street a également investi 1 milliard de dollars dans CoreWeave à un prix d'achat de 109 dollars par action, ont indiqué les deux sociétés mercredi. Cela représente une décote de 7 % par rapport au dernier cours de clôture de CoreWeave.

L'investissement portera la position de Jane Street dans CoreWeave à environ 1,44 milliard de dollars, selon les données du LSEG, ce qui fait de l'entreprise le cinquième actionnaire de la société.

La semaine dernière, CoreWeave a conclu un accord pluriannuel avec le créateur de Claude, Anthropic, afin de fournir des capacités de calcul à la société d'IA. Elle a également annoncé un accord élargi de 21 milliards de dollars avec Meta META.O , élargissant l'accord de 14,2 milliards de dollars que les deux entreprises ont signé l'année dernière.

Les "néoclouds" tels que CoreWeave et son homologue Nebius

NBIS.O connaissent une forte augmentation de la demande, car les entreprises s'efforcent d'obtenir la capacité de calcul nécessaire pour développer et faire fonctionner des modèles d'intelligence artificielle. Les néoclouds fournissent du matériel et des capacités en nuage sous forme de services à d'autres entreprises.

Les liens étroits de CoreWeave avec Nvidia NVDA.O lui ont également donné un avantage, faisant d'elle un fournisseur clé de puces d'IA avancées que les géants de la technologie recherchent. L'entreprise est actuellement valorisée à 61,61 milliards de dollars, contre 23 milliards de dollars lors de ses débuts sur le marché l'année dernière.

Les actions de CoreWeave, basée dans le New Jersey, qui ont bondi de près de 64 % depuis le début de l'année, étaient en baisse de 2 % dans les premiers échanges.

CoreWeave a déclaré qu'elle dépenserait entre 30 et 35 milliards de dollars cette année en dépenses d'investissement, soit plus du double de ses dépenses de 2025, en raison de l'achat de nouvelles puces Nvidia, de la construction de centres de données et de la sécurisation de l'alimentation électrique des installations.

Accablé par des coûts de financement croissants, CoreWeave a fait état d'une dette totale à long terme de plus de 14 milliards de dollars au mois de décembre.