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Jane Street signe un accord de 6 milliards de dollars avec CoreWeave et augmente sa participation dans le secteur de l'IA en nuage
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 14:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de trading Jane Street s'est engagée pour environ 6 milliards de dollars pour les services cloud de CoreWeave CRWV.O , marquant le troisième accord de plusieurs milliards de dollars pour la société de néocloud soutenue par Nvidia en une semaine et soulignant l'augmentation de la demande de capacité de calcul à mesure que l'utilisation de l'IA augmente.

Jane Street a également investi un milliard de dollars dans CoreWeave au prix de 109 dollars par action, ce qui représente une décote de 7 % par rapport au dernier cours de clôture de CoreWeave.

Cet investissement portera la position de Jane Street dans CoreWeave à environ 1,44 milliard de dollars, selon les données du LSEG, ce qui fait de l'entreprise le cinquième actionnaire de la société.

Les actions de CoreWeave, qui ont fait un bond de près de 64 % depuis le début de l'année, étaient en légère baisse dans les échanges avant bourse.

La semaine dernière, la société a conclu un accord pluriannuel avec le créateur de Claude, Anthropic, pour fournir à la société d'IA des capacités de calcul, et a également annoncé un accord élargi de 21 milliards de dollars avec Meta

META.O .

Valeurs associées

COREWEAVE
119,5600 USD NASDAQ +0,73%
META PLATFORMS
676,8700 USD NASDAQ +0,79%
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