Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, souhaite rester en poste au moins 5 ans de plus

par Douglas Gillison et Pritam Biswas

Le directeur général de JPMorgan JPM.N , Jamie Dimon, souhaite rester à son poste pendant au moins cinq ans de plus, a-t-il déclaré, lorsqu'on l'a interrogé sur ses projets lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce des États-Unis jeudi. M. Dimon, qui dirige le plus grand établissement de crédit américain depuis vingt ans, est l'un des cadres les plus éminents de l'Amérique des affaires. Ses projets de succession font depuis longtemps l'objet de spéculations à Wall Street . "J'aime ce que je fais", a déclaré M. Dimon. "C'est au conseil d'administration de décider de la durée de mon activité. Tant que j'ai l'énergie, l'esprit dans les yeux et le feu dans les tripes, oui, je veux le faire." Contacté pour un commentaire après ces remarques, un porte-parole de JPMorgan a déclaré que le directeur général plaisantait et que rien n'avait changé en ce qui concerne le plan de succession de Dimon. L'année dernière, M. Dimon a déclaré que les plans de succession de JPMorgan restaient inchangés, réitérant son intention de se retirer dans les cinq ans, sans donner de calendrier plus précis. Le bénéfice de la banque a dépassé les estimations des analystes au quatrième trimestre, ses traders ayant profité de la volatilité des marchés, mais ses actions ont chuté mardi, les revenus de la banque d'investissement n'ayant pas été à la hauteur des attentes du marché.