James Murdoch va acquérir le New York Magazine et le réseau de podcasts Vox Media

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* Lupa Systems, la société de Murdoch, va acquérir le New York Magazine, Vox.com et un réseau de podcasts pour plus de 300 millions de dollars

* La division podcast est valorisée plus haut que le magazine; des talents clés tels que Kara Swisher et Scott Galloway sont conservés

* Jim Bankoff, directeur général de Vox Media, rejoindra Lupa Systems, tandis que les autres marques de Vox formeront une société distincte

* LionTree a conseillé Vox Media dans le cadre de cette transaction

(Ajout d'informations sur les désaccords entre James Murdoch et son père Rupert Murdoch aux paragraphes 10 à 14; attention au langage offensant au paragraphe 13) par Dawn Chmielewski et Edmund Lee

James Murdoch a accepté d'acquérir le New York Magazine et le réseau de podcasts de Vox Media dans le cadre d'un accord qui élargira considérablement son portefeuille et devrait renforcer son influence dans les domaines de l'actualité et du divertissement.

Cette transaction, évaluée à plus de 300 millions de dollars, confère à Murdoch le contrôle d’un magazine de renom, connu pour sa couverture de la culture, de la politique et de la mode, ainsi que d’une division de podcasts dont l’audience auprès d’un public très convoité par les annonceurs rivalise avec celle des chaînes d’information du câble, selon plusieurs personnes ayant une connaissance directe de l’acquisition. Le site d’actualités politiques Vox.com est également inclus. “Cette acquisition reflète à la fois notre intérêt pour l’avant-garde culturelle et notre engagement profond en faveur d’un journalisme ambitieux”, a déclaré Murdoch, le fils cadet du magnat des médias Rupert Murdoch , dans un communiqué annonçant la transaction. Sa société Lupa Systems rachètera les deux entités à Vox Media.

Murdoch et son épouse, Kathryn Murdoch, se sont fortement impliqués pour recruter des talents clés de Vox, notamment Kara Swisher et Scott Galloway, animateurs du podcast populaire Pivot et de plusieurs autres émissions sur le réseau de podcasts de la société.

“J'apprécie James et Kathryn”, a déclaré Swisher lors d'un entretien téléphonique, après l'annonce de l'accord. “Contrairement à de nombreux autres propriétaires de médias aujourd'hui, ils connaissent bien le métier et sont prêts à prendre des risques calculés.”

La division podcast de Vox a été valorisée bien plus haut que le New York Magazine dans le cadre de la transaction, ont indiqué deux de ces personnes, soulignant l’importance de s’assurer les meilleurs programmes. Il reste trois ans à Pivot sur son contrat, qui se poursuivra sous la direction de Murdoch. Swisher a déclaré avoir rencontré l’investisseur et son épouse Kathryn à plusieurs reprises avant la conclusion de l’accord.

“Dans une entreprise comme Vox, si ses talents n’apprécient pas quelque chose, cela ne se fera pas”, a déclaré Galloway lors d’une interview. Il a ajouté: “James est le seul Murdoch avec lequel cet accord aurait pu se faire.”

Il y a plusieurs années, James était engagé dans un conflit acharné avec son père au sujet de l’orientation éditoriale et du contrôle futur de l’empire médiatique familial. Il a démissionné en 2020 du conseil d’administration de News Corp NWSA.O , la branche édition de l’empire médiatique familial, invoquant des “désaccords sur certains contenus éditoriaux”.

Plus récemment, James et deux de ses sœurs, Prudence et Elisabeth, ont poursuivi leur père en justice pour bloquer ses tentatives de modifier les termes de la fiducie familiale qui détenait une participation majoritaire significative dans News Corp et Fox Corp (FOXA.O).

Selon les nouvelles conditions, Lachlan, le frère aîné de James, aurait pris le contrôle de ce qui restait de l’empire médiatique familial, écartant de fait James et ses sœurs. Cette bataille acharnée pour la succession s’est déroulée à huis clos devant un tribunal du Nevada avant que les parties ne parviennent à un accord. James et ses frères et sœurs ont effectivement monnayé leurs parts dans le trust familial, chacun recevant 1,1 milliard de dollars. “J’ai toujours pensé que James avait un excellent instinct pour le numérique, mais Rupert intervenait toujours pour tout gâcher”, a déclaré Swisher, citant des investissements numériques antérieurs qui s’étaient soldés par des échecs. “Et James ne pouvait rien y faire puisque c’était son père qui était aux commandes.” Les représentants de Rupert Murdoch n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

Les actifs de Vox dans le domaine des podcasts et de l'édition fonctionneront en tant que filiale de Lupa Systems, qui détient également Art Basel et Tribeca Enterprises, la société de médias et de divertissement cofondée par Robert De Niro et Jane Rosenthal. Jim Bankoff, directeur général de Vox Media, rejoindra Lupa Systems et continuera à diriger les marques sous le label Vox Media, a-t-il déclaré dans une note adressée au personnel de l’entreprise. Il a ajouté que la transaction devrait être finalisée d’ici quatre à six semaines. LionTree a agi en tant que banque conseil de Vox dans le cadre de cette transaction.

Les publications de New York Magazine comprennent The Cut, Vulture et Intelligencer, qui comptent une audience numérique de plusieurs dizaines de millions de personnes et plus de 400 000 abonnés payants. L'acquisition n'inclut pas d'autres marques de Vox Media telles que Eater, Popsugar et The Verge. Ces marques , ainsi que SB Nation et The Dodo, formeront une société indépendante sous une nouvelle dénomination sociale.