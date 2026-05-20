James Murdoch s'apprête à acquérir trois divisions majeures de Vox Media

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James Murdoch est en train d'acquérir trois divisions majeures de Vox Media, notamment le New York Magazine et le réseau de podcasts de la société, qui touchent ensemble des dizaines de millions de personnes, a annoncé mercredi ce média numérique.

L'opération est réalisée par l'intermédiaire de la société d'investissement de Murdoch, Lupa Systems, ce qui lui confère le contrôle de l'une des marques de magazines les plus connues et d'une importante activité de podcasts, à un moment où les éditeurs numériques recherchent de nouvelles voies de croissance.

Elle inclut également la plateforme d'information Vox, qui produit du contenu sous de multiples formats, notamment des vidéos, des textes et des podcasts tels que “Today, Explained” et “America, Actually”.

“Cette acquisition reflète à la fois notre intérêt pour l’avant-garde culturelle et notre engagement profond en faveur d’un journalisme ambitieux”, a déclaré James Murdoch, le fils cadet du magnat des médias Rupert Murdoch.

James a développé Lupa Systems en tant qu’entreprise de médias et de technologie distincte de l’empire médiatique conservateur – qui regroupe notamment Fox News FOXA.O et News Corp NWSA.O – longtemps dirigé par son père Rupert et désormais contrôlé par son frère Lachlan.

L'acquisition de Vox s'élève à plus de 300 millions de dollars, a indiqué à Reuters une source proche de la transaction. Le New York Times avait été le premier à annoncer l'accord mercredi.

Jim Bankoff, directeur général de Vox Media, rejoindra Lupa Systems et continuera à diriger les marques sous le label Vox Media, a-t-il déclaré dans une note adressée au personnel de l'entreprise, ajoutant que la transaction devrait être finalisée d'ici quatre à six semaines.

Les publications de New York Magazine comprennent The Cut, Vulture et Intelligencer, avec une audience numérique de plusieurs dizaines de millions de personnes et plus de 400.000 abonnés payants à l'heure actuelle.

Le réseau de podcasts de Vox Media propose environ 50 émissions, dont “Pivot” avec Kara Swisher et Scott Galloway et le podcast policier “Criminal”.

L'acquisition n'inclut pas d'autres marques de Vox Media telles que Eater, Popsugar et The Verge. Ces marques, ainsi que SB Nation et The Dodo, formeront une société indépendante sous une nouvelle dénomination sociale.