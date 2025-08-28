Jamendo Licensing réinvente la découverte musicale grâce à la recherche par IA

Jamendo, membre de la famille Winamp, annonce le lancement de Search with AI, une nouvelle fonctionnalité qui simplifie l’accès à son vaste catalogue de plus de 300 000 titres d’artistes indépendants. L’outil permet aux clients de trouver rapidement et facilement la musique adaptée à leurs projets grâce à une recherche par description textuelle.



Concrètement, il suffit de saisir une ambiance, un style, un instrument ou un brief complet pour que l’IA propose les morceaux les plus pertinents, en s’appuyant sur un système de 180 tags par titre (style, humeur, tempo, etc.), faisant de Jamendo l’un des catalogues les plus structurés au monde.



Contrairement aux solutions génératives d’IA musicale, souvent critiquées pour leur manque de qualité ou l’usage de contenus sans autorisation, Jamendo privilégie une approche responsable : mettre en valeur les œuvres d’artistes réels et garantir le respect du droit d’auteur.



« L’IA doit être utilisée pour donner du pouvoir aux artistes et aux créateurs, pas pour les exploiter », explique Alexandre Saboundjian, CEO de Jamendo et Winamp. « Avec Search with AI, nous prouvons que la technologie peut renforcer la créativité tout en respectant les musiciens. »



Avec ce lancement, Jamendo entend offrir un service plus efficace à ses clients tout en fixant un cadre éthique pour l’usage de l’intelligence artificielle dans la musique.