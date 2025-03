Jacquet Metals: recul de la marge d'EBITDA courant en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Jacquet Metals dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) de six millions d'euros au titre de 2024, ainsi qu'un EBITDA courant de 87 millions d'euros, représentant 4,4% du chiffre d'affaires contre 6% en 2023.



Le distributeur d'aciers a vu sa marge brute s'améliorer de 0,9 point à 22,4%, pour des ventes en baisse de 11,7% à 1,97 milliard d'euros, 'dans un environnement caractérisé par une faible demande et par une pression constante sur les prix'.



Dans cet environnement encore incertain, le groupe affirme qu'il 's'attachera à la gestion de son BFR et de ses coûts, à préserver sa solidité financière, et à poursuivre sa politique d'investissement et de développement'.





