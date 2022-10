Jacques Veyrat a acheté des actions Neoen pour 25 millions d'euros

Le titre a progressé de 60% en trois ans (© Neoen)

Le principal actionnaire de l'énergéticien a acquis plus de 730.000 actions sur le marché.

Jacques Veyrat, a acheté via son holding Impala 730.365 actions Neoen entre le 23 septembre et le 17 octobre derniers à des prix allant de 32,38 à 35,52 euros, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers.

Occupant le poste de Censeur au Conseil d'administration du producteur d'électricité éolienne et solaire, l'homme d'affaires détenait 46,51% du capital et des droits de vote au 31 décembre 2021. À cette date, le holding du directeur général, Xavier Barbaro et sa famille, possédait 1,61%.

Le Fonds Stratégique de Participations (contrôlé par BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Groupama, Natixis Assurances, Société Générale Assurances et Suravenir) possède 6,49% et Bpifrance Investissement 4,69%.

En revanche, plusieurs fonds affichent une position «vendeuse nette» sur le titre, dont 1,81% du capital le 14 septembre pour Citadel et 0,67% pour Syquant Capital le 21 septembre.

Des analystes sur la réserve

L’objectif moyen du consensus calculé par FactSet est à 37,45 euros. Sur les onze analystes référencés, deux sont positifs, six sont à «conserver» et trois sont à «vendre».

Le plus optimiste est Philippe Ourpatian chez Oddo BHF qui vise 44,50 euros. Le plus réservé est Martin Tessier chez Stifel qui valorise l’action à 36 euros.

Le titre obtient un rating d’attractivité boursière de