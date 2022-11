Jacques de Larosière : «L’endettement a fragilisé les débiteurs et accru le risque d’une crise financière»

Jacques de Larosière, ancien dirigeant du FMI et de la Banque de France.

Jacques de Larosière, ancien dirigeant du FMI et de la Banque de France, a accordé un entretien au Revenu.

Jacques de Larosière a dirigé le Fonds monétaire international (1978-1987), avant de devenir gouverneur de la Banque de France (1987-1993), puis président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (1993-1998). Il est membre de l’Académie des sciences morales et politiques. Il est notamment l’auteur de «50 ans de crises financières», «Les Lames de fond se rapprochent» et «40 ans d’égarements économiques», chez Odile Jacob.

Depuis la crise du Covid et la guerre en Ukraine, les États et les banques centrales ont soutenu massivement l’économie. Dans votre dernier livre, «En finir avec le règne de l’illusion financière. Pour une croissance réelle» (Odile Jacob), vous mettez en garde contre de telles politiques. Pourquoi ?

Jacques de Larosière : L’inflation, qui date de la fin 2021, n’est pas exclusivement liée à la guerre en Ukraine et à l’envolée des prix du pétrole et des matières premières puisqu’elle leur est antérieure. Fondamentalement, elle est due à un excès de liquidités diffusé depuis une vingtaine d’années par la politique très accommodante des banques centrales et dont le but est l’augmentation de la demande. Notre monde a glissé vers un paradigme étrange, celui où l’essentiel de l’activité économique se traduit par la hausse des valorisations d’actifs financiers au détriment de la croissance des revenus