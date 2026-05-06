Jacobs revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice pour 2026 grâce à la forte demande en infrastructures d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - Le prestataire de services d'ingénierie Jacobs Solutions J.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel, misant sur une forte demande pour ses services d'infrastructure de centres de données.

La ruée vers la construction de centres de données destinés à accueillir des technologies d'intelligence artificielle profite à des entreprises telles que Jacobs, qui fournissent des services de planification , d'ingénierie et de gestion de la construction.

* La société basée à Dallas, au Texas, table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 7,10 et 7,35 dollars pour 2026, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations des analystes, qui s'élèvent à 7,16 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* La société prévoit une croissance de son chiffre d'affaires net ajusté de 8% à 10,5% en 2026

* Le bénéfice ajusté de Jacobs a atteint 1,75 dollar par action au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,43 dollar par action il y a un an. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,63 dollar par action.

* La société a annoncé un chiffre d'affaires de 3,69 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 2,91 milliards de dollars un an plus tôt.

* Le chiffre d'affaires de la société britannique PA Consulting, récemment acquise, a augmenté de 17% au cours du trimestre.

* Les actions de la société ont toutefois reculé d'environ 2% dans les échanges après la clôture.