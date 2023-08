Jackson Hole attire l’attention de tous

The Federal Reserve

Symposium de Jackson Hole, baisse des indices PMI en zone euro, baisse des nouvelles commandes de biens durables aux Etats-Unis… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les chiffres meilleurs qu'attendu de l'emploi et la bonne tenue des dépenses de consommation ont accru la probabilité d'un nouveau resserrement monétaire dans un avenir proche. Les propos de Susan Collins, de la Fed de Boston, selon lesquels il reste encore beaucoup à faire pour ramener l'inflation à 2%, ont encore renforcé l'attention portée aux discours du 25 août de M. Powell et de Mme Lagarde.



Jeudi, sur les marchés d'actions, le S&P 500 et le Nasdaq, à forte dominante technologique, ont tous deux perdu leurs gains du début de la semaine, terminant en baisse de 1,3% et 1,9% respectivement, ce qui constitue la plus forte baisse hebdomadaire depuis la crise de la Silicon Valley Bank en mars. Les marchés européens ont récupéré les pertes enregistrées en début de semaine, le Stoxx 600 progressant de 0,1%. Le CAC 40 et le DAX viennent d'entrer en territoire positif cette semaine. L'Asie a perdu du terrain, l'indice Hang Seng reculant de 1,2%.

Les rendements américains restent orientés à la hausse pour les échéances à 2 ans et à 10 ans, qui ont atteint des niveaux inégalés depuis 2007 de respectivement 5,0% et 4,2%. Face à la hausse des prévisions de taux, le dollar américain a progressé de 0,2% par rapport à un panier de six autres devises, atteignant son point le plus haut depuis la fin du mois de mai.

Le sentiment général du marché est que les décideurs se focaliseront à nouveau sur les données et les conditions financières. Les prochaines données importantes, qui seront annoncées le 31 août, sont celles de l'indice des prix à la consommation des ménages (PCE) sous-jacent pour le mois de juillet que le consensus actuel attend à 4,3% (contre 4,1% en juin), en raison d'effets de base.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.