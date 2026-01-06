Jackson Financial augmente après l'investissement de 500 millions de dollars de TPG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions de Jackson Financial JXN.N sont en hausse de 2 % à 111,98 $ avant le marché

** La société annonce un partenariat stratégique à long terme avec la société de gestion d'actifs TPG TPG.O .

** TPG investira 500 millions de dollars pour une participation de près de 6,5% dans Jackson; l'accord comprend l'émission de 4,7 millions d'actions JXN à 106,03 $ chacune et 150 millions de dollars en actions TPG pour Jackson

** Le partenariat vise à combiner l'expertise de Jackson en matière de rentes avec la plateforme de crédit privé de TPG afin de stimuler les ventes de produits basés sur les spreads et d'améliorer la rentabilité

** La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026

** JXN en hausse de 22,7 % au cours de l'année écoulée