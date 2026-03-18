Jabil en recul malgré une publication trimestrielle de bonne facture
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 16:28
Toujours en comparaison annuelle, son profit opérationnel ajusté a augmenté de plus de 30%, atteignant ainsi 436 MUSD au titre de son trimestre clos fin février, pour des revenus en croissance de 23% à 8,28 MdsUSD.
"Notre performance meilleure que prévu a été portée par un élan continu dans l'infrastructure intelligente", souligne notamment le CEO Mike Dastoor, pointant aussi "une amélioration encourageante dans les industries réglementées".
Des objectifs relevés pour l'exercice en cours
"Compte tenu de la solidité de nos résultats du 2e trimestre et de la confiance croissante dans la 2e moitié de l'année, nous rehaussons nos perspectives pour les revenus et le BPA ajusté pour l'exercice 2026", ajoute le dirigeant.
Pour l'ensemble de son exercice en cours, Jabil déclare ainsi anticiper un BPA ajusté de 12,25 USD, et une marge opérationnelle ajustée de 5,7% pour des revenus de 34 MdsUSD, ainsi qu'un FCF ajusté de 1,3 MdUSD ou plus.
Cette publication de bonne facture ne reçoit toutefois qu'un accueil froid de la part des investisseurs : le titre perd 1,5% à un peu plus de 258 USD, ce qui semble refléter des prises de profits ramenant à 13,2% les gains depuis le 1er janvier.
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