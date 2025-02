JAB va céder 73 millions des actions Keurig Dr Pepper

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Keurig Dr Pepper (KDP) a annoncé la vente d'une part de ses actions ordinaires par son principal investisseur JAB Holding Company s.a.r.l. (société de banque d'investissement) à un prix public de 32,80 dollars par action. JAB prévoit de vendre 73 millions d'actions Keurig Dr Pepper via une offre publique enregistrée. JAB a également accordé au preneur ferme une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 10,95 millions d'actions supplémentaires. À l'issue de l'offre, JAB détiendra environ 10,7% des actions ordinaires en circulation de KDP.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.