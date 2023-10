J. Safra Sarasin recrute un Directeur, Développement Vente Clientèle Institutionnelle en France

Patrick Lajoinie, Directeur du Développement ICWS France, J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management, a déclaré : " Gilles s'est forgé une solide réputation auprès des clients, ce qui nous offre une occasion unique de renforcer la visibilité de J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management en France et de tirer parti de son expertise pour développer des partenariats durables avec les investisseurs dans les années à venir ".

Gilles Darde (53 ans) a 30 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs. Il a précédemment travaillé chez Goldman Sachs Asset Management (NN IP/ING IM), Aviva Investors, BNP Paribas IP, Fortis Investments, Fimagest et Natixis Asset Management.

(AOF) - Gilles Darde rejoint la Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA, Succursale en France, en tant que Directeur, Développement Vente Clientèle Institutionnelle et Distribution en France. Il sera chargé de promouvoir auprès des investisseurs français les solutions d'investissement de J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management dans les expertises obligataires, actions, stratégies multi-actifs et stratégies alternatives.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.