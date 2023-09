J. Safra Sarasin ouvre une succursale à Paris

Stéphane Pardini a rejoint la Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) en tant que Managing Director et Directeur Général de la succursale Française. Précédemment, il a travaillé pendant 18 ans chez Edmond de Rothschild en tant que Directeur délégué de la Banque Privée en France jusqu'en février 2018 puis en tant que Deputy CEO / Head of Private Banking Europe jusqu'en avril 2022.

(AOF) - Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA a annoncé l’ouverture d’une nouvelle succursale à Paris, en France. Le bureau, situé à Paris, se consacrera aux clients domiciliés en France, tant dans le domaine de la banque privée que dans celui de la gestion d’actifs institutionnels. Inscrite à l’ACPR et opérationnelle depuis le 1er septembre 2023, elle est dirigée par Stéphane Pardini, sous la responsabilité de Jules Moor, CEO de la Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA.

