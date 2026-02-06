J.P. Morgan revoit à la hausse l'objectif de cours de MGM Resorts en raison de la croissance de l'activité de paris et de la baisse des impôts

6 février - ** J.P. Morgan augmente l'objectif de cours pour MGM Resorts International MGM.N à 41 $ contre 39 $ ** Le nouveau PT représente une hausse de 13% par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société a affiché un bénéfice au quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, grâce à la forte performance de son activité de paris sportifs en ligne ** Le courtier indique que des contributions plus élevées de BetMGM, des impôts sur les flux de trésorerie plus faibles et un nombre d'actions réduit en raison de 516 millions de dollars de rachats ont augmenté le flux de trésorerie disponible par action de MGM ** MGM a gagné 5,3 % en 2025