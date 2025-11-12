J.P. Morgan relève la note de CompoSecure à "neutre" et rehausse son objectif de cours

12 novembre - ** Les actions du fabricant de cartes financières CompoSecure CMPO.N augmentent de près de 1,25 % à 21,08 $ dans les échanges matinaux

** J.P. Morgan relève la note de CMPO de "sous-pondéré" à "neutre"; augmente l'objectif de cours de 16 $ à 20 $

** La société de courtage indique que le relèvement est lié à l'amélioration des performances de l'entreprise, la croissance organique atteignant 13 % et la direction prévoyant une croissance de 10 % pour l'année fiscale 26

** Nous sommes encouragés par la ré-accélération de la croissance organique (à ~10% jusqu'en 2026) et par la récente expansion des marges, qui semble être durable", déclare J.P. Morgan

** La direction a également relevé ses prévisions pour les années 25 et 26, montrant ainsi sa confiance dans les performances futures, et s'attend à une croissance à deux chiffres élevés au quatrième trimestre

** Cinq des six sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et une comme "conservée"; leur objectif de cours médian est de 25 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de près de 65,7 % depuis le début de l'année