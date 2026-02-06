J.P.Morgan relève l'objectif de cours de WW Grainger en raison de prévisions de ventes plus élevées pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** J.P.Morgan relève l'objectif de cours du fournisseur d'outils industriels WW Grainger GWW.N en citant des prévisions de ventes plus élevées pour 2026

** Nouveau PT à 1165$ contre 1100$, représentant une baisse de 1,5% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le 3 février, la société a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison du ralentissement de la demande industrielle

** La maison de courtage indique que le trimestre de GWW a été un échec pour High Touch Solutions (HTS), mais que les prévisions ont été meilleures que prévu pour les ventes

** Les ventes de l'exercice 26/27 devraient augmenter de 5,5 %/6,3 % contre 4,1 %/6,9 % précédemment, l'augmentation étant principalement due à l'augmentation du prix de HTS et à l'augmentation des ventes de la plate-forme de commerce électronique japonaise MonotaRO

** En 2025, l'action de GWW a chuté d'environ 3,1 %