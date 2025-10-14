J.P.Morgan réduit le PT de Deere en raison des tensions commerciales avec la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** J.P.Morgan réduit l'objectif de cours du fabricant d'équipements agricoles et de construction Deere

DE.N à 480 $ contre 495 $

** Le nouveau PT représente encore une hausse de 9,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage abaisse ses estimations pour 2026 en raison des tensions commerciales avec la Chine et des paiements gouvernementaux records cette année, ce qui rendrait difficile la comparaison des revenus agricoles l'année prochaine

** La société déclare que les derniers tarifs douaniers ne devraient pas constituer un handicap notable au quatrième trimestre, mais qu'elle aura besoin d'une augmentation supplémentaire des prix de l'ordre d'un pourcentage à un chiffre pour compenser le handicap du dollar et rester neutre en termes de marge

** L'entreprise estime que son bénéfice par action pour le quatrième trimestre sera de 4,06 dollars, contre un consensus de 3,96 dollars, selon les données compilées par LSEG

** 11 des 24 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 12 comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 512 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 3,6 % depuis le début de l'année