J.P. Morgan initie la couverture d'Aktis Oncology avec la note "overweight" (surpondérer)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 février - ** J.P. Morgan initie la couverture d'Aktis Oncology AKTS.O avec une note de "surpondération" et fixe un objectif de 30 dollars
** La société de courtage salue la plateforme de développement de thérapies radiopharmaceutiques d'Aktis Oncology, qui constituent un nouveau moyen de délivrer des radiations ciblées contre le cancer
** Nous pensons que la modalité RPT va décoller dans les années à venir et qu'Aktis arrive à un moment idéal où elle peut à la fois tirer parti de ses expériences passées dans ce domaine tout en étant suffisamment précoce pour être en mesure de développer des produits de premier ordre dans un domaine relativement ouvert", déclare JPM
** En incluant le mouvement de la séance, AKTS a perdu 20,9 % depuis ses débuts le 9 janvier
