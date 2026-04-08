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J.P. Morgan est optimiste sur les entreprises de santé animale avant les résultats du premier trimestre
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 12:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** J.P. Morgan ne s'attend pas à de grandes surprises dans les résultats du premier trimestre des entreprises de santé animale

** Prévoit des trimestres solides pour IDEXX Laboratories

IDXX.O et Elanco Animal Health ELAN.N , et un résultat plus difficile mais largement attendu pour Zoetis ZTS.N .

** Bien que les inquiétudes concernant la baisse des visites vétérinaires et le contexte macroéconomique difficile persistent, les fondamentaux du marché restent sains grâce au lancement de nouveaux produits

** Prévoit un chiffre d'affaires d'environ 1,3 milliard de dollars et un bénéfice par action de 35 cents pour Elanco au premier trimestre, ce qui correspond à peu près au consensus; s'attend à ce que le cycle d'innovation stimule la croissance à plus long terme

** Zoetis devrait subir à court terme la pression de la concurrence; prévoit une croissance globale des ventes au T1 d'environ 4%, avec des bénéfices en ligne avec le consensus; considère qu'il y a une possibilité de reprise de la valorisation lorsque les résultats s'améliorent plus tard en 2026 et que de nouveaux produits sont lancés

** L'entreprise reste positive quant aux perspectives à long terme d'IDEXX, citant la forte adoption de sa plateforme de diagnostic InVue Dx et une croissance plus rapide en dehors des États-Unis, malgré des tendances plus faibles en matière de visites chez les vétérinaires à court terme

Valeurs associées

ELANC ANIML HLTH
22,805 USD NYSE -1,19%
IDEXX LABS
574,8000 USD NASDAQ -0,46%
ZOETIS RG-A
116,830 USD NYSE -1,20%
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