J.P.Morgan entrevoit des perspectives plus favorables pour les services de santé américains en 2026
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** La société de courtage J.P.Morgan s'attend à ce que le secteur des services de santé aux États-Unis s'améliore en 2026, grâce à de meilleures marges et à des signaux politiques plus clairs après deux années de performances inégales

** La plupart des MCO atteindront un creux dans leurs bénéfices en 2026", a déclaré le courtier, ajoutant que les plans Medicare Advantage pourraient générer des gains de marge même si Medicaid et les échanges ACA restent sous pression

** L'assurance commerciale devrait rester stable, tandis que les distributeurs tels que McKesson MCK.N et Cencora COR.N restent des "choix défensifs" grâce aux fortes tendances en matière de prescription et à la croissance des médicaments spécialisés - J.P.Morgan

** La société de courtage prévoit également des perspectives saines pour les laboratoires de diagnostic, citant une demande plus forte et une amélioration des prix, bien que l'incertitude autour des règles de remboursement PAMA reste un risque

** La société de courtage dit préférer les noms avec une plus grande isolation à la pression des taux, la flexibilité du bilan, et la résilience organisationnelle grâce à des compensations disponibles de la diversification des activités et des fusions-acquisitions

** En ce qui concerne la politique, la société de courtage s'attend à un blocage après les élections de mi-mandat de 2026, réduisant les chances de changements législatifs majeurs en dehors de l'élaboration de règles de routine de la CMS

** J.P.Morgan considère UnitedHealth UNH.N , CVS Health

CVS.N , Alignment Healthcare ALHC.O , McKesson MCK.N , Cencora COR.N , Labcorp LH.N et Tenet Healthcare THC.N comme des opportunités attrayantes avec quelques "pièces mobiles"

