J.P.Morgan déclasse les mineurs de bitcoins IREN et CleanSpark, et relève Riot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Le courtier J.P.Morgan rétrograde IREN

IREN.O de "neutre" à "sous-pondéré" et CleanSpark CLSK.O de "surpondéré" à "neutre"

** Les actions du mineur de bitcoin IREN sont en baisse de 4,6% à 44,2 $, tandis que CLSK chute de 4,5% à 13,07 $ en pré-marché

** Les actions de Riot Platforms RIOT.O offrent la meilleure valeur par rapport à d'autres opérateurs; la note est relevée de "neutre" à "surpondéré" et l'objectif de cours est porté de 15 $ à 19 $ - selon le courtier.

** Les actions de Riot Platforms augmentent de 5% à 17,6 $

** JPM déclare que IREN intègre déjà un accord de colocation de plus de 1 GW dans l'installation de Sweetwater; bien qu'il soit d'une ampleur record, il offre plus de risques de baisse que de potentiel de hausse aux niveaux actuels.

** Les actions de CLSK intègrent pleinement la récente expansion de la société, et les investisseurs ont besoin de plus de clarté sur les plans de calcul à haute performance (HPC) pour générer des gains supplémentaires - JPM

** À la dernière clôture, RIOT a augmenté d'environ 64% depuis le début de l'année, CLSK d'environ 48% et IREN a plus que quadruplé sa valeur.